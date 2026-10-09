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Україна підтримала Міжнародний кримінальний суд після санкцій США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна підтримала Міжнародний кримінальний суд після санкцій США
США ввели санкції проти Міжнародного кримінального суду
фото: АР

Міністерство зовнішніх справ: Для України МКС є надзвичайно важливою інституцією

Україна повідомила про свою підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС) після оголошеного рішення США щодо запровадження санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України в соцмережі Х.

«Як держава-учасниця Римського статуту, Україна ще раз підтверджує свою підтримку Міжнародного кримінального суду, а також його незалежності та цілісності. Для України МКС є надзвичайно важливою інституцією у наших зусиллях щодо притягнення до відповідальності за російські звірства та забезпечення справедливості для жертв і тих, хто вижив», – йдеться у повідомленні.

МЗС наголосило: «Ми й надалі віддані співпраці з іншими державами-учасницями Римського статуту з метою забезпечення ефективного функціонування Суду».

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Це сталося через кілька годин після того, як один із колишніх суддів МКС отримав Нобелівську премію миру, що призвело до дипломатичного конфлікту між Вашингтоном та європейськими союзниками.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала санкції проти МКС як організації загалом. До цього Вашингтон запроваджував обмеження проти окремих представників суду, але не проти всієї установи.

Зокрема, у вересні нідерландські посадовці розпочали підготовку до нового пакета санкцій США проти Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.

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Теги: МЗС США санкції Міжнародний кримінальний суд

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