Стало відомо, чому Україна залишилася без попередження США про запуск ракети РФ

Вашингтон пояснив ситуацію несподіваною обставиною, однак у Києві засумнівалися в її достовірності

Україна 12 жовтня не отримала від Сполучених Штатів попередження про запуск російських балістичних ракет під час масованої атаки. Американська сторона пояснила відсутність відповідної інформації несприятливими погодними умовами, однак у Києві поставили під сумнів таке пояснення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією видання, американські партнери повідомили українській стороні, що попередження про ракетні пуски не було надіслано через погодні умови.

Водночас у Києві вважають таке пояснення недостатнім. Це викликало занепокоєння серед українських посадовців, які припускають, що причини відсутності попередження могли бути іншими.

«Вони [американці] повідомили українцям, що попередження не було надіслано через несприятливі погодні умови, що в Києві не вважається достатньою причиною. Тому багато хто дедалі більше турбується, що, можливо, справа була не в цьому», – розповів Politico чиновник, обізнаний із ситуацією, на умовах анонімності.

При цьому співрозмовник видання не навів доказів того, що Вашингтон навмисно утримав інформацію про російські ракетні пуски.

У понеділок, 12 жовтня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. За словами президента Володимира Зеленського, противник застосував понад 100 безпілотників і п'ять балістичних ракет. Глава держави зазначив, що остання атака застала українську столицю зненацька.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною.

Під час спілкування з журналістами біля Білого дому американського президента запитали, чи припинив Вашингтон передавати українській стороні відповідні дані.