Помер співзасновник «Військові ЛГБТ+» Олександр Данілін, відомий як дреґ-артист Марлен Шкандаль

Артиста добре знають не лише в Україні, але і за її межами

Активіст потребував пересадки печінки та підтримувальну терапію

В четвер, 11 вересня, пішов з життя військовий психолог, один зі співзасновників ГО «Українські ЛГБТ+ військові та ветерани за рівні права» Олександр Данілін. В ЛГБТ+ спільноті він відомий більше як дреґ-артист Марлен Шкандаль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Даніліна.

«Немає слів якими можна виразити біль втрати. На жаль твоє життя було коротким, але про тебе пам'ять буде вічна», – йдеться в дописі на сторінці Даніліна.

Наприкінці лютого цього року Данілін оголосив збір на 400 тис. гривень. Тоді Олександр заявив, що потребує підтримувальної щомісячної терапії для забезпечення життєдіяльності. Данілін був в очікуванні черги на трансплантацію печінки.

Координатор з політики та законодавства в Національному ЛГБТІ-консорціумі Святослав Шеремет присвятив Олександру Даніліну зворушливу публікацію у своєму Facebook.

«Олександр мав сміливість виступити обличчям спільноти на титульній обкладинці культового журналу «Один з нас» у далекому 2008 році, коли ЛГБТ ще не були в мейнстримі… Я особисто познайомився з Марлен, як тільки актор розпочав своє стрімке творче зростання на столичних сценах після переїзду із Харкова. Будучи безсумнівною зіркою подіумів, Сашко залишався в житті та спілкуванні скромною, простою людиною, яка ставилася по-людяному до інших і заслуговувала на людяність щодо самої себе.

В останні роки Сашко мужньо боровся з важкою недугою. І як свого часу Фредді Меркʼюрі, що виходив на сцену, вже будучи смертельно хворим, Марлен Шкандаль мобілізував свої творчі сили тоді, коли це було потрібно, попри важку хворобу, яка тривалий час підточувала його сили зсередини», – зазначив Святослав Шеремет.

Олександр Данілін на обкладинці відомого глянцю, 2008 рік фото: Facebook/sheremet.sviatoslav

Олександр Данілін в образі Марлен Шкандаль фото: Facebook/marlenscandal

Цього року відбулась міжнародна прем'єра документального фільму «Королеви радості» (Queens of Joy, 2025). Олександр Данілін (Марлен Шкандаль) став одним з героїв стрічки. У фільмі разом із Дівою Монро та Аурою він показував життя дреґ-артистів під час війни та значення творчості як сили підтримки й свободи самовираження.

Раніше «Главком» розповідав, що вбивством 23-річної Ірини Заруцької у США, яка була біженкою з України, займеться ФБР. Водночас на Сумщині знайдено мертвим журналіста-розслідувача Олександра Тахтая.