Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп: Вбивством українки в США зайнялося ФБР

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп: Вбивством українки в США зайнялося ФБР
Раніше Трамп у своєму дописі він назвав вбивство Ірини «жахливим»
фото: The White house/Facebook

Директор ФБР Кеш Патель підтверджує, що його відомство розслідує жорстоку смерть українки в поїзді

Вбивстом 23-річної Ірини Заруцької у США, яка була біженкою з України, займеться ФБР. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента США Дональда Трампа.

Трамп опублікував на своїй сторінці в Х репост від консервативного порталу The Western Journal, в якому йдеться про те, що розслідуванням вбивства української біженки Ірини Заруцької в Шарлотті (Північна Кароліна) тепер займається Федеральне бюро розслідувань.

У дописі, на який посилається Трамп, директор ФБР Кеш Патель підтверджує, що його відомство розслідує жорстоку смерть українки в поїзді, та закликає громадськість «стежити за розвитком подій».

Раніше Трамп у своєму дописі він назвав вбивство Ірини «жахливим» і зазначив, що жертва, «прекрасна молода українка», прибула до США, рятуючись від війни. За його словами, на неї жорстоко напав «психічно хворий божевільний», який був відомим злочинцем і раніше затримувався 14 разів, але щоразу виходив на волю без грошової застави.

Трамп поставив риторичне запитання, чому такий злочинець перебував на волі, і заявив, що винні в цьому демократи, які, на його думку, відмовляються ув'язнювати «поганих людей». Він поклав відповідальність за смерть Заруцької на демократів.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

23-річна Ірина Заруцька та її вбивця 34-річний Декарлос Браун-молодший
23-річна Ірина Заруцька та її вбивця 34-річний Декарлос Браун-молодший
фото: соціальні мережі

Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Наразі мотив злочину невідомий. Підозрюваний перебуває у в’язниці, де проходить оцінку професійної компетентності.

Теги: вбивство смерть напад злочинець поранення відео українка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слідством встановлено, що працівники СІЗО намагалися приховати злочин, підробивши документи про стан здоров’я потерпілого
Смерть арештанта у Київському СІЗО: справу передано до суду
12 серпня, 02:33
Пілот МіГ-29 загинув під час виконання бойового завдання
Загинув пілот винищувача МіГ-29
23 серпня, 07:44
На лікуванні в Дніпрі перебуває військовий, який пережив російський полон
Росіяни перерізали горло та кинули в яму: історія військового, який пережив полон (відео)
26 серпня, 13:23
Влада Британії вигадала оригінальні покарання для злочинців
Британія планує відпускати злочинців на волю, забороняючи пити пиво та дивитися футбол
26 серпня, 15:20
Слідчі не виключають, що підозрюваний мав намір утекти за кордон
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці розповіли про пріоритетні версії слідства
1 вересня, 13:34
52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Парубія
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці зробили заяву про мотиви злочину
1 вересня, 12:33
Парламентарі просять вшанувати пам’ять Андрія Парубія та всіх загиблих від російської агресії
Рада закликала світ засудити вбивство Парубія як частину війни РФ проти України
3 вересня, 12:36
52-річного Михайла Сцельнікова підозрюють у вбивстві Парубія
Убивця Парубія хотів отримати гроші від РФ та втекти за кордон – полковник СБУ
4 вересня, 09:32
У одного з підозрюваних знайшли синтетичний наркотик мефедрон
У Варшаві троє нападників побили молодих людей за те, що вони українці
5 вересня, 13:38

Соціум

Трамп: Вбивством українки в США зайнялося ФБР
Трамп: Вбивством українки в США зайнялося ФБР
Підозрюваний у спробі замаху на президента США вимагав дуелі з Трампом
Підозрюваний у спробі замаху на президента США вимагав дуелі з Трампом
У Непалі протестувальники підпалили будинок експрем'єра: його дружина загинула
У Непалі протестувальники підпалили будинок експрем'єра: його дружина загинула
Ізраїль атакував столицю Катару
Ізраїль атакував столицю Катару
Нідерланди заявляють, що для нових біженців з України вже немає місця
Нідерланди заявляють, що для нових біженців з України вже немає місця
Прорив у науці: знайдено ключ до лікування аутизму на ранніх стадіях
Прорив у науці: знайдено ключ до лікування аутизму на ранніх стадіях

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua