Трамп: Вбивством українки в США зайнялося ФБР

Директор ФБР Кеш Патель підтверджує, що його відомство розслідує жорстоку смерть українки в поїзді

Вбивстом 23-річної Ірини Заруцької у США, яка була біженкою з України, займеться ФБР. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента США Дональда Трампа.

Трамп опублікував на своїй сторінці в Х репост від консервативного порталу The Western Journal, в якому йдеться про те, що розслідуванням вбивства української біженки Ірини Заруцької в Шарлотті (Північна Кароліна) тепер займається Федеральне бюро розслідувань.

У дописі, на який посилається Трамп, директор ФБР Кеш Патель підтверджує, що його відомство розслідує жорстоку смерть українки в поїзді, та закликає громадськість «стежити за розвитком подій».

Раніше Трамп у своєму дописі він назвав вбивство Ірини «жахливим» і зазначив, що жертва, «прекрасна молода українка», прибула до США, рятуючись від війни. За його словами, на неї жорстоко напав «психічно хворий божевільний», який був відомим злочинцем і раніше затримувався 14 разів, але щоразу виходив на волю без грошової застави.

Трамп поставив риторичне запитання, чому такий злочинець перебував на волі, і заявив, що винні в цьому демократи, які, на його думку, відмовляються ув'язнювати «поганих людей». Він поклав відповідальність за смерть Заруцької на демократів.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня, підозрюваного у вбивстві затримано.

23-річна Ірина Заруцька та її вбивця 34-річний Декарлос Браун-молодший фото: соціальні мережі

Як видно з відеозаписів камер спостереження, напад стався на лінії легкорейкового транспорту Lynx Blue Line. Відео показує, як Ірина Заруцька зайшла до вагона о 21:46 і сіла перед підозрюваним, 34-річним Декарлосом Брауном-молодшим. Приблизно через чотири хвилини він раптово дістав ніж, напав на жінку та завдав їй смертельного поранення.

Декарлос Браун-молодший був заарештований незабаром після інциденту. За повідомленнями, під час нападу він поранив руку, і після надання медичної допомоги йому було предʼявлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Наразі мотив злочину невідомий. Підозрюваний перебуває у в’язниці, де проходить оцінку професійної компетентності.