На Сумщині знайдено мертвим журналіста-розслідувача Олександра Тахтая

Остаточну причину смерті мають встановити результати експертизи

У місті Ямпіль на Сумщині у квартирі 5 вересня знайшли мертвим журналіста й колишнього депутата Олександра Тахтая. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Суми».

Нині правоохоронці з’ясовують усі обставини загибелі журналіста. Остаточну причину смерті мають встановити результати експертизи та подальші слідчі дії, зокрема й те, чи могла вона бути пов’язана з його професійною діяльністю.

Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини загибелі Тахтая фото: Олександр Тахтай/Facebook

Зазначалося, що Тахтай розслідував корупційні схеми під час будівництва фортифікацій у регіоні.

Нагадаємо, що Олександр Тахтай – колишній головний редактор газети «Ямпільський край» та ексдепутат Ямпільської райради. У серпні 2025 року він заявляв, що у вікно його дачі стріляли з невідомої зброї, а у квартирі згодом виявили димову гранату.

Тоді журналіст припускав, що до нападу можуть бути причетні співробітник СБУ та офіцер діючого запасу. Поліція повідомила, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ – «Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом».

Як уточнили у відділі комунікації поліції Сумської області, станом на 6 вересня досудове розслідування у цій справі триває.