Попрыгал с баяном: фронтмен группы «Тік» признался, как похудел на 30 килограммов



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В эксклюзивном интервью артист поделился любопытными фактами из жизни

Харизматичный лидер гпопулярной украинской группы «Тік» Виктор Бронюк рассказал, от чего ему пришлось отказаться, чтобы сбросить вес. По словам музыканта, в 2010-м году, когда родился его сын, он весил под 120 килограммов.

«Отработать концерт 2 часа, плюс баян, который весит 12,5 кг, вешаешь на себя и прыгаешь. Понял, что начинаю быстрее уставать», – признался Виктор Бронюк.

Тогда музыкант впервые взялся за свою внешность, чтобы быть здоровым. Теперь три раза в неделю вместе с женой ходит в спортзал. Впрочем, особой диеты не придерживается.

«Когда у меня спрашивают, как называется моя диета, говорю ПМЖ – попробуйте меньше жрать. Ешьте все, что хотите, но немного меньше», – рассказал артист в эфире канала «Украина».

Благодаря такому подходу, а также полному отказу от алкоголя Виктору удалось похудеть на 30 килограммов.