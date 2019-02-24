Представительница российского лейбла победила в нацотборе Евровидения
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Розсилка
Maruv
Представлять Украину на Евровидении-2019 будет певица Maruv
В Украине завершился финал национального отбора на Евровидение-2019. Представлять Украину на Евровидении-2019 будет Maruv, которая сотрудничает с лейблом Warner Music Russia и активно гастролирует в стране-агрессоре.
В финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли Anna Maria, Freedom jazz, Kazka, Yuko, Brunettes Shoot Blondes и Maruv.
Путем голосования зрителей и судей стало известно, кто набрал наибольшее количество баллов и представит Украину на Евровидении 2019 в Израиле.
Оценки судей:
- Freedom jazz 6
- Yuko 4
- Maruv5
- Brunettes Shoot Blondes 2
- Kazka 3
- Anna Maria 1.
Оценки зрителей:
- Freedom jazz 4
- Yuko 1
- Maruv 6
- Brunettes Shoot Blondes 3
- Kazka 5
- Anna Maria 2.