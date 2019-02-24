Представительница российского лейбла победила в нацотборе Евровидения



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Maruv

Представлять Украину на Евровидении-2019 будет певица Maruv

В Украине завершился финал национального отбора на Евровидение-2019. Представлять Украину на Евровидении-2019 будет Maruv, которая сотрудничает с лейблом Warner Music Russia и активно гастролирует в стране-агрессоре.

В финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли Anna Maria, Freedom jazz, Kazka, Yuko, Brunettes Shoot Blondes и Maruv.

Путем голосования зрителей и судей стало известно, кто набрал наибольшее количество баллов и представит Украину на Евровидении 2019 в Израиле.

Оценки судей:

Freedom jazz 6

Yuko 4

Maruv5

Brunettes Shoot Blondes 2

Kazka 3

Anna Maria 1.

Оценки зрителей: