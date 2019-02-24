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    Шоу-биз

    Представительница российского лейбла победила в нацотборе Евровидения

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    Maruv - Представительница российского лейбла победила в нацотборе Евровидения
    Maruv

    Представлять Украину на Евровидении-2019 будет певица Maruv

    В Украине завершился финал национального отбора на Евровидение-2019. Представлять Украину на Евровидении-2019 будет Maruv, которая сотрудничает с лейблом Warner Music Russia и активно гастролирует в стране-агрессоре.

    В финал национального отбора международного песенного конкурса Евровидение-2019 прошли Anna Maria, Freedom jazz, Kazka, Yuko, Brunettes Shoot Blondes и Maruv.

    Путем голосования зрителей и судей стало известно, кто набрал наибольшее количество баллов и представит Украину на Евровидении 2019 в Израиле.

    Оценки судей:

    • Freedom jazz 6
    • Yuko 4
    • Maruv5
    • Brunettes Shoot Blondes 2
    • Kazka 3
    • Anna Maria 1.

    Оценки зрителей:

    • Freedom jazz 4
    • Yuko 1
    • Maruv 6
    • Brunettes Shoot Blondes 3
    • Kazka 5
    • Anna Maria 2.
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    Евровидение отбор на евровидение Maruv новости
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