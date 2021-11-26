Приключения в пустыне. Катя Осадчая поделилась новым образом
- glavcom.ua
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Съёмки программы «Світське життя» в ОАЭ
Украинская телеведущая Катя Осадчая в рамках съёмок программы «Світське життя» отправилась в ОАЭ, где наслаждается солнечными днями. На своей странице в Instagram, звезда поделилась снимками из пустыни Абу-Даби, а также продемонстрировала стильный образ. Катя была одета в легкую белую блузу с бежевыми штанами и завершила образ белой шляпой.
Под фото Осадчая поделилась: «В моей коллекции закатов однозначно не хватало заката в пустыне. Ни одно фото не передаст величие пустыни, сегодня ощущали себя героями фильма «Дюна». Смотрите наши приключения в новой программе». Фанаты телеведущей по достоинству оценили вкус и внешний вид Кати.
Напомним, что ранее Катя Осадчая поделилась о том, кто из звёзд отказывает телеведущей в интервью. В своих stories в Instagram Катя отвечала на вопросы аудитории. Многим было интересно у кого из знаменитостей не получается взять интервью. В ответ Осадчая опубликовала фото Ольги Фреймут.