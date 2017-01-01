Принц Гарри и Меган Маркл снялись в первой совместной фотосессии

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет в официальном статусе жениха и невесты!

За тем, как проходил первый фотоколл пары после объявления о помолвке, внимательно следили британские СМИ, которые вели online-трансляции на своих ресурсах. [READ_MORE] Фотосессия состоялась в саду принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце. Меган Маркл вышла в свет в зеленом платье, белоснежном пальто и кремовых босоножках, принц



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет в официальном статусе жениха и невесты!

За тем, как проходил первый фотоколл пары после объявления о помолвке, внимательно следили британские СМИ, которые вели online-трансляции на своих ресурсах.

Фотосессия состоялась в саду принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце. Меган Маркл вышла в свет в зеленом платье, белоснежном пальто и кремовых босоножках, принц Гарри - в классическом костюме синего цвета. Впрочем, главным элементом образа Меган стало обручальное кольцо, на которое нацелили свои объективы фотографы.

Отметим, что представители британской королевской семьи официально подтвердили помолвку Меган Маркл и принца Гарри. Свадьба состоится весной 2018 года.

Напомним, что пара познакомилась прошлым летом через общих друзей. Официальное подтверждение их роман получил в ноябре 2016 года, когда Гарри опубликовал открытое письмо к журналистам с просьбой прекратить преследование его девушки.

Фото: журнал Hello!