Принц Гарри и принц Уильям нарушили главный завет принцессы Дианы



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Братья ослушались свою покойную мать и поставили под угрозу монархию

35-летний принц Гарри признался, что между ним и 37-летним принцем Уильямом есть разногласия. Публичные заявления герцога Сассекского об отношениях в семье заставили не на шутку заволноваться его родных. Но самое большое огорчение его слова могли бы доставить принцессе Диане. По словам инсайдера, она завещала сыновьям заботиться друг о друге.

«Она бы не хотела видеть, как между ними происходит раскол, причем на глазах у миллионов», – поделился источник с Daily Mail. Ситуацией также обеспокоены Елизавета II и принц Чарльз, которые надеялись на перемирие между братьями после появление на свет сына Гарри. Королева боится, что семейная драма продолжит освещаться все более разрушительными откровениями.