Притула рассказал, как на женских тренингах «промывают» девушкам мозги

Украинский ведущий и волонтер рассказал, что вешают на холодильник украинские девушки

На съемках программы «Хто зверху?» выяснили, что украинские девушки пишут на стикерах и цепляют на холодильник, что бы их мечты сбывались. Во время одного из конкурсов, команде-победителю задают вопрос, за который можно получить дополнительную тысячу гривен. Один из них на игре, где Потап, Артем Гагарин и Вадим Олейник под



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Сергей Притула и Леся Никитюк

Украинский ведущий и волонтер рассказал, что вешают на холодильник украинские девушки

На съемках программы «Хто зверху?» выяснили, что украинские девушки пишут на стикерах и цепляют на холодильник, что бы их мечты сбывались. Во время одного из конкурсов, команде-победителю задают вопрос, за который можно получить дополнительную тысячу гривен. Один из них на игре, где Потап, Артем Гагарин и Вадим Олейник под предводительством Сергея Притулы сражались с Мишель Андраде, Джамалой, Светланой Тарабаровой и их капитаном Лесей Никитюк, звучал так: «Сколько процентов девушек вешают на холодильники мотивационные стикеры?»

«Девушки постоянно пишут на листочках: авто – за год, Гавайи – за два, замуж – никогда. Это им на тренингах промывают мозги и говорят, что если ничего не делать, а просто повесить на холодильник стикеры с их мечтами, то все как-то само собой произойдет» – начал стебать девушек Сергей Притула.

Естественно, капитан женской команды Леся Никитюк не смогла пропустить мимо ушей реплику Притулы, и тут же ее опровергла.

«Я женщина? Женщина! И у меня на холодильник не стикеры, а магнитики прицеплены», - вступилась за девушек Леся Никитюк.

«Та какие там магнитики? Судак 2005?» – продолжил троллить девушек Притула.

«А 863 магнитика не хочешь? Я, может, их специально так много прицепила, что бы холодильник было тяжело открывать. Это, может, мое тайное оружие простив лишнего веса!» - ответила Леся.

«А как же ты дверцу открываешь?» - вступил в перепалку Потап.

«А у Леси дома есть два накаченных мужика в форме сантехников, которые в свободное от работы время открывают ей холодильник», - пошутил Притула.

Напомним, что недавно Леся Никитюк призналась, что лайкает фотки Притулы в соцсетях