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    Леся Никитюк готова быть «сверху» через раз

    Совсем скоро стартует новый сезон игрового шоу «Хто зверху?»
    Новый сезон порадует не только новыми конкурсами и звездными участниками, но и новой ведущей. Как ранее сообщал Scotch,  предводительницей девушек и соперницей Сергея Притулы станет экс-ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк!   С самого начала Леся дала понять Притуле, кто теперь будет «сверху».
    • Сьогодні, 13:30
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    Совсем скоро стартует новый сезон игрового шоу «Хто зверху?»

    Новый сезон порадует не только новыми конкурсами и звездными участниками, но и новой ведущей. Как ранее сообщал Scotch,  предводительницей девушек и соперницей Сергея Притулы станет экс-ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк! 

     С самого начала Леся дала понять Притуле, кто теперь будет «сверху». А потом доказала – она не только прирожденный суперкапитан женской команды «Хто зверху?», а еще и благородный человек. И готова время от времени уступать в игре мужской команде под предводительством Сергея Притулы.

     «Иногда мне так нравится, как работает мужская команда, что мое сердце тает. Поэтому я готова быть «сверху» через раз. Хотя нет, не так. Я согласна, чтобы Притула побеждал каждый третий раз. А мы, прекрасные девушки, – все остальное время», - отметила Никитюк.

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    Леся Никитюк готова быть «сверху» через раз
    Леся Никитюк готова быть «сверху» через раз
    Леся Никитюк готова быть «сверху» через раз
    Леся Никитюк готова быть «сверху» через раз

    Напомним, что недавно украинская телеведущая призналась, что лайкает фотки Притулы в соцсетях

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