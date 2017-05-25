Леся Никитюк готова быть «сверху» через раз

Совсем скоро стартует новый сезон игрового шоу «Хто зверху?»

Новый сезон порадует не только новыми конкурсами и звездными участниками, но и новой ведущей. Как ранее сообщал Scotch, предводительницей девушек и соперницей Сергея Притулы станет экс-ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк! С самого начала Леся дала понять Притуле, кто теперь будет «сверху».



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Совсем скоро стартует новый сезон игрового шоу «Хто зверху?»

Новый сезон порадует не только новыми конкурсами и звездными участниками, но и новой ведущей. Как ранее сообщал Scotch, предводительницей девушек и соперницей Сергея Притулы станет экс-ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк!

С самого начала Леся дала понять Притуле, кто теперь будет «сверху». А потом доказала – она не только прирожденный суперкапитан женской команды «Хто зверху?», а еще и благородный человек. И готова время от времени уступать в игре мужской команде под предводительством Сергея Притулы.

«Иногда мне так нравится, как работает мужская команда, что мое сердце тает. Поэтому я готова быть «сверху» через раз. Хотя нет, не так. Я согласна, чтобы Притула побеждал каждый третий раз. А мы, прекрасные девушки, – все остальное время», - отметила Никитюк.

Напомним, что недавно украинская телеведущая призналась, что лайкает фотки Притулы в соцсетях