Продолжение «Секретных материалов» не будут снимать из-за ухода Джиллиан Андерсон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канал Fox, за последние дни закрывший сразу несколько сериалов, похоронил надежды на продолжение и у фанатов «Секретных материалов»

Теперь уже точно известно, что следующего, 12 сезона у X-Files не будет. Официальная версия – продолжать «Секретные материалы» не хотят из-за ухода Джиллиан Андерсон (какие же X-Files без Скалли?). А вот неофициальная версия, которую, не выдержав, выдала сама актриса, куда как непригляднее для Fox.

Журналист издания TVLine Майкл Осьелло поделился в своем Twitter новостями о том, что Fox не будет снимать 12 сезон «Секретных материалов», добавив, что решение это было принято «после ухода Джиллиан Андерсон».

Актриса в долгу не осталась и ответила журналисту достаточно резко:

«Ну, Майкл, на самом деле… после ухода 77% зрителей».

Стоит отметить, что Джиллиан ничуть не преувеличивает – действительно, аудитория возрожденных «Секретных материалов» резко и значительно сократилась. Если 10 сезон, который выпустили в 2016 году после многих лет затишья, в среднем собирал по 13,6 миллионов зрителей на серию, то финал 11 сезона посмотрели всего 3,4 миллиона человек.