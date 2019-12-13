  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Продуктивно провели время»: Монатик рассказал о встрече Jay-Z в США

    • Розсилка
    <p>Монатик встретился с мировыми звездами шоу-бизнеса</p> <div></div> - «Продуктивно провели время»: Монатик рассказал о встрече Jay-Z в США

    Монатик встретился с мировыми звездами шоу-бизнеса

    instagram.com/monatik_official/

    Артист устроил феерическое шоу в семи городах США

    Украинский мультиартист Монатик поделился подробностями масштабного тура по Америке.

    «Это был очень насыщенный на концерты месяц. Наверное, самая большая наша с командой гастрольная поездка. Мы посетили 7 городов Америки: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Майами, Сиэтл и Атланту. К счастью, незабываемо встречали нас в каждом городе тура», - поделился артист.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    «Продуктивно провели время»: Монатик рассказал о встрече Jay-Z в США
    «Продуктивно провели время»: Монатик рассказал о встрече Jay-Z в США
    «Продуктивно провели время»: Монатик рассказал о встрече Jay-Z в США
    «Продуктивно провели время»: Монатик рассказал о встрече Jay-Z в США
    «Продуктивно провели время»: Монатик рассказал о встрече Jay-Z в США
    «Продуктивно провели время»: Монатик рассказал о встрече Jay-Z в США
    instagram.com/monatik_official/

    Кроме того, во время гастрольного тура Монатику удалось познакомиться со многими местными художниками.

    «Были на концертах наших международных коллег: Канье Уэст, Алиша Киз. Кстати, на концерте непревзойденной Алиши встретили Jay-Z. Очень продуктивно провели время», - похвастался мультиартист.

     

    Монатик Канье Уэст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ