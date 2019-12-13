«Продуктивно провели время»: Монатик рассказал о встрече Jay-Z в США



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Монатик встретился с мировыми звездами шоу-бизнеса instagram.com/monatik_official/

Артист устроил феерическое шоу в семи городах США

Украинский мультиартист Монатик поделился подробностями масштабного тура по Америке.

«Это был очень насыщенный на концерты месяц. Наверное, самая большая наша с командой гастрольная поездка. Мы посетили 7 городов Америки: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Майами, Сиэтл и Атланту. К счастью, незабываемо встречали нас в каждом городе тура», - поделился артист.

Кроме того, во время гастрольного тура Монатику удалось познакомиться со многими местными художниками.

«Были на концертах наших международных коллег: Канье Уэст, Алиша Киз. Кстати, на концерте непревзойденной Алиши встретили Jay-Z. Очень продуктивно провели время», - похвастался мультиартист.