Хью Джекман сыграет в бродвейском мюзикле «Музыкант»



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Хью Джекман

В детстве известный актер уже участвовал в спектакле, поставленном в школе.

Хью Джекман возвращается на Бродвей. Он приступил к репетициям главной роли мошенника Гарольда Хилла в мюзикле «Музыкант». Об этом знаменитый актер рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

По сюжету, предприимчивый мужчина приезжает в один из провинциальных городов, чтобы провернуть здесь давно проверенную и успешную схему обмана населения. Он предлагает жителям собрать и обучить оркестр и, собрав деньги, уехать, потому что никаких музыкальных способностей у него нет. Однако, все планы мошенника рушатся, когда он влюбляется в работницу библиотеки.

Как уточняет издание intermedia, премьера состоится 22 октября 2020 года. А впервые «Музыканта» поставили больше 60 лет назад, а телеремейк постановки с Мэттью Бродериком в главной роли вышел на экраны в 2003 году.

Кстати, для самого Джекмана легендарный мюзикл - история очень личная. Это был первый мюзикл, в котором ему довелось сыграть. Тогда, в 1983 году, учась в гимназии Нокс в Сиднее, в постановке он изображал одного из коммивояжеров.

Напомним, не так давно стало известно о том, что артист начал работать над продолжением фильма «Величайший шоумен». Первая часть популярного мюзикла собрала колоссальные кассовые сборы.