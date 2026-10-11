Російський безпілотник влучив у девʼятиповерхівку у Дніпрі

Внаслідок атаки є постраждалі

У ніч на 11 жовтня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками. Про це повідомив мер міста Борис Філатов, передає «Главком».

За інформацією Філатова, безпілотників влетів у дев'ятиповерхівку у Дніпрі. Вибухом зачепило й прилеглі будинки.

У будинку вибито вікна фото: Борис Філатов/Telegram

Попередньо, троє людей дістали поранень внаслідок російської атаки.

«Суботній вечір. Пацакський шахед влупив просто у девʼятиповерхівку. Попередньо троє людей дістали поранень. Міські лікарні напоготові. Усі комунальні служби також на місці. Вибухом зачепило й прилеглі будинки. Вибитих вікон буде з декілька сотень. Решту обстежуватимемо протягом ночі», – написав Філатов.

Пошкодження біля під'їзду фото: Борис Філатов/Telegram

Рятувальники на місці атаки фото: Борис Філатов/Telegram

Пошкоджений будинок у Дніпрі фото: Борис Філатов/Telegram

Як відомо,вночі 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Дніпро балістичними ракетами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За інформацією Ганжи, росіяни вдарили по промисловому підприємству у Дніпрі.

Крім того, російські війська атакували середмістя Дніпра ввечері 2 жовтня, внаслідок чого у багатоквартирному будинку виникла пожежа. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Спершу повідомлялося про одну постраждалу – 77-річну жительку міста. Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа розповів про трьох поранених, а пізніше їхня кількість зросла до чотирьох.

Нагадаємо, у ніч із 21 на 22 вересня російська терористична армія завдала удару балістикою по компанії «Інтерпайп» в Дніпрі.

«В ніч із 21 на 22 вересня 2026 року Російська Федерація завдала ракетного удару балістичним озброєнням по цивільному промисловому підприємству, що входить до складу компанії «Інтерпайп». На жаль, в результаті цього варварського акту тероризму загинули четверо співробітників компанії «Інтерпайп», семеро співробітників поранено», – йдеться у заяві підприємства.

До слова, у ніч на 25 серпня російські окупаційні війська атакували Дніпро безпілотниками. Ворожий дрон влучив у парковку поруч із зупинкою громадського транспорту біля торговельно-розважального центру «Караван». Унаслідок влучання на стоянці спалахнули припарковані легкові автомобілі та вантажівки. Будівля ТРЦ також зазнала ушкоджень. Ймовірно, для удару по місту РФ застосувала ракети-дрони «Бандероль»