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    Шоу-биз

    Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка

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    Кира Найтли - Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
    Кира Найтли

    Состоялся премьерный показ картины «Опасные секреты», в котором голливудская звезда сыграла главную роль

    34-летняя Кира Найти стала почетной гостей Лондонского кинофестиваля. Этот выход актрисы на красную дорожку стал первым с момента появления на свет ее второго ребенка. Появление Киры получилось эффектным. Она выбрала белое платье Simone Rocha. Воздушный наряд актриса дополнила золотистыми босоножками на высокой платформе.

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    Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
    Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
    Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
    Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
    Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
    Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
    Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
    Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
    Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
    Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
    Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка

    Напомним, вторую беременность Кира рассекретила на одном из светских вечеров в Париже. Родила актриса в сентябре, однако пол и имя малыша пока не афиширует. Пополнения в семействе ждет Энн Хэтэуэй.

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