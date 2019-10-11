Располневшая Кира Найтли впервые вышла в свет после рождения второго ребенка



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Кира Найтли

Состоялся премьерный показ картины «Опасные секреты», в котором голливудская звезда сыграла главную роль

34-летняя Кира Найти стала почетной гостей Лондонского кинофестиваля. Этот выход актрисы на красную дорожку стал первым с момента появления на свет ее второго ребенка. Появление Киры получилось эффектным. Она выбрала белое платье Simone Rocha. Воздушный наряд актриса дополнила золотистыми босоножками на высокой платформе.

Напомним, вторую беременность Кира рассекретила на одном из светских вечеров в Париже. Родила актриса в сентябре, однако пол и имя малыша пока не афиширует. Пополнения в семействе ждет Энн Хэтэуэй.

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