Райан Рейнольдс показал архивное детское фото



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Райан Рейнольдс

Голливудский актер порадовал поклонников новым фото

Да, у Райана Рейнольдса (42) в детстве были круглые щечки, очаровательные глазки и милая улыбка. Но архивное фото со всеми этими прелестями, которое Дэдпул выложил в Instagram, привело поклонников в ужас.

Журналисты ванкуверской газеты однажды сфотографировали трехлетнего Рейнольдса, когда он купался в городском бассейне вместе с родителями. «Это старая вырезка из газеты моего родного города. Я думаю, они поступили благоразумно, когда наконец-то закрыли раздел под названием «Хотите знать, где живет этот ребенок?»»

«Я даже не могу представить, по какой причине было необходимо публиковать адрес»; «Канада - так много доверия, доброты, сиропа и пропавших детей»; «Разочаровало, что они не указали, какие конфеты вы любите», - пишут поклонники актера в комментариях.



