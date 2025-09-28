Режисерка кліпів Леді Гаги та Дженніфер Лопес обурено звернулась до мера Одеси

Таню Муіньо не так часто публікує контент у соцмережах, але Геннадія Труханова згадала в сторіз

Кліпмейкерка Таню Муіньо не стрималась та нецензурним словом прокоментувала нове будівництво в обласному центрі

Титулована режисерка Таню Муіньо обурилась будівництвом готельного комплексу на центральному пляжі Одеси. Кліпмейкерка звернулась до міського голови Геннадія Труханова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Муіньо.

Серед основних порушень будівництва, які відзначаються в публікації, є руйнування архітектурного ансамблю меморіального комплексу «Пам'ятник невідомому матросу».

«Будівництво M1 Club Apartments на Ланжероні ще один символ того, як під виглядом «оздоровчого центру» нищать узбережжя, памʼятки та право людей бачити море. Замість центру водних видів спорту – апартаменти. Замість розвитку – афера, в якій інвестори залишились без грошей. Міська рада, забудовники й правоохоронці зробили вигляд, що все «законно»», – йдеться в публікації, репост якої зробила Таню Муіньо.

Режисерка не стала стримувати себе та лаконічно. Муіньо дним нецензурним словом відреагувала на будівництво.

Також досвідчена режисерка відмітила сторінку мера Одеси Геннадія Труханова, таким чином публічно звернувшись до нього. У своєму повідомленні до політика Таню Муіньо залишила лише знак оклику.

Таню Муіньо народилась в Одесі. Її батько, Роберт Муіньо, за походженням кубинець. Коли Таню було шість місяців, сім'я перебралася в столицю Куби, Гавану. Там майбутня режисерка прожила сім років, а потім повернулась до Одеси.

Муіньо знімала кліпи для таких зірок, як Кеті Перрі, Леді Гага, Дженніфер Лопес, Карді Бі, The Weeknd, Гаррі Стайлс, Lil Nas X, Post Malone, Розалія, Normani та багатьом іншим. Її відео неодноразово ставали вірусними та збирали сотні мільйонів переглядів на YouTube. Серед професійних відзнак Муіньо – престижні статуетки MTV Video Music Awards. Також Таню має номінації на так званий музичний «Оскар» – премію «Ґреммі».

