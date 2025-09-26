Головна Одеса Новини
СБУ викрила доцентку одеського вишу на коригуванні російських обстрілів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
СБУ викрила доцентку одеського вишу на коригуванні російських обстрілів
Пособниця ворога намагалася завербувати українських воїнів
фото: ssu.gov.ua/СБУ

В обмін на співпрацю окупанти пообіцяли агентці посаду викладачки кафедри російської літератури в московському університеті

У Одесі 52-річна доцентка місцевого університету коригувала ворожі удари по місту та вербувала військових Сил оборони для російської спецслужби. СБУ затримала її напередодні виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спецслужбу.

Зазначається, що в обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури в московському виші. Одним із її головних завдань в Україні було виявляти пункти тимчасової дислокації Сил оборони на території Одеси. Насамперед ворога цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ.

Листування агентки з представником ФСБ
Листування агентки з представником ФСБ
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Щоб зібрати розвіддані, агентка намагалася «втертися» в довіру до українських воїнів, які проживали по сусідству. У подальшому вона отримала завдання завербувати їх до власної мережі інформаторів, через яку ФСБ планувала «зсередини» шпигувати за оборонцями південного регіону», – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів і затримали агентку. Під час обшуків у неї вилучено смартфон та планшет із підготовленими «звітами» для російських спецслужб. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Хмельницькому російського агента. Він наводив ворожі удари по об’єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки затримали на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився 40-річний працівник місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки окупантів по Україні.

До слова, контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії терактів у Одесі. Затримано російського агента, який виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у портовому місті.

