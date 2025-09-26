За одеського ексвоєнкома Борисова внесено заставу

За Олега Борисова внесли заставу у розмірі понад 44 млн грн

За скандального ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова внесли заставу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Джерела видання зазначають, що за Олега Борисова внесли заставу у розмірі понад 44 млн грн.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 19 червня ухвалив рішення про збільшення застави для фігуранта кримінального провадження, колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова до 45,42 млн грн.

Раніше «Главком» повідомляв, що підозрюваний у легалізації майна злочинним шляхом, ексначальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності.

Як відомо, у 2023 році журналісти-розслідувачі відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.