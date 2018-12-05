Рианна продает свой шикарный дом в Голливуде за $7,4 миллиона: как он выглядит



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Рианна

На заднем дворе построен бассейн, а вокруг него и по всей территории владения посажено много зелени

Американская певица Рианна хочет избавиться от недвижимости как можно скорее, причем согласна даже на минимальную прибыль от сделки. Такое резкое решение певица приняла после того, как ее 27-летний сумасшедший фанат Эдуардо Леон проник к ней дом, чтобы встретиться с кумиром.

Дом поп-звезды насчитывает шесть спален и десять ванных комнат. На просторной кухне установлена мраморная барная стойка для завтрака, окруженная деревянными шкафами. В столовой — деревянный стол, а в уютных гостиных лежат ковры, поставлены удобные диваны и встроены камины. В звездных апартаментах есть еще и домашний кинотеатр для шести человек.

За домом построен бассейн, а вокруг него и по всей территории владения посажено много зелени. Продуманная зона отдыха под открытым небом позволяет наслаждаться мягким климатом Калифорнии.

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