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    Шоу-биз

    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте

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    <p>Рита Ора</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/ritaora/</p> - Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте

    Рита Ора

    Фото: instagram.com/ritaora/

    Британская певица обладает уникальным чувством стиля, соединяя в своих нарядах изысканность и сексуальность в каждой детали

    28-летняя Рита Ора на модный показ надела эффектное платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Выбор певицы пал на прямой крой наряда с экстремально глубоким V-образным декольте.

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    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте
    Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте

    Платье бежево-песочного оттенка декорировано серебристым принтом в виде пересекающихся диагональных линий, а подол довершается эффектным черным бантом-юбкой. В качестве обуви Рита предпочла черные босоножки на шпильке с тонкой перемычкой и блестящими прозрачными камнями на щиколотке.

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