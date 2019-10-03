Рита Ора засветила пышную грудь в платье без белья с экстремальным декольте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рита Ора Фото: instagram.com/ritaora/

Британская певица обладает уникальным чувством стиля, соединяя в своих нарядах изысканность и сексуальность в каждой детали

28-летняя Рита Ора на модный показ надела эффектное платье, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Выбор певицы пал на прямой крой наряда с экстремально глубоким V-образным декольте.

Платье бежево-песочного оттенка декорировано серебристым принтом в виде пересекающихся диагональных линий, а подол довершается эффектным черным бантом-юбкой. В качестве обуви Рита предпочла черные босоножки на шпильке с тонкой перемычкой и блестящими прозрачными камнями на щиколотке.