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    Шоу-биз

    «С ума сошла?»: Тина Кароль в новой фотосессии не удосужилась надеть хотя бы белье

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    Певица Тина Кароль - «С ума сошла?»: Тина Кароль в новой фотосессии не удосужилась надеть хотя бы белье
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Артистка подразнила фанов

    Поп-дива Тина Кароль, которая недавно позировала в образе женщины-кошки на полу, взбудоражила воображение поклонников довольно смелым кадром.

    В своем Инстаграме звезда разместила дерзкую фотографию, на которой позирует топлес. Обнаженную грудь исполнительница игриво прикрывает руками. Автором откровенного фото Тины стала фотограф Анна Гончарова.

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    «С ума сошла?»: Тина Кароль в новой фотосессии не удосужилась надеть хотя бы белье
    «С ума сошла?»: Тина Кароль в новой фотосессии не удосужилась надеть хотя бы белье

    «Тина Григорьевна — это огонь!», «Мать, ты сошла с ума? Какая красота?», «Нереальная! Ждем очень сильно», «Пожар не гасится уже давно. С нетерпением ждем», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Тина Кароль шоу-бизнес
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