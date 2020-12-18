«С ума сошла?»: Тина Кароль в новой фотосессии не удосужилась надеть хотя бы белье

Артистка подразнила фанов

Поп-дива Тина Кароль, которая недавно позировала в образе женщины-кошки на полу, взбудоражила воображение поклонников довольно смелым кадром.

В своем Инстаграме звезда разместила дерзкую фотографию, на которой позирует топлес. Обнаженную грудь исполнительница игриво прикрывает руками. Автором откровенного фото Тины стала фотограф Анна Гончарова.

«Тина Григорьевна — это огонь!», «Мать, ты сошла с ума? Какая красота?», «Нереальная! Ждем очень сильно», «Пожар не гасится уже давно. С нетерпением ждем», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.