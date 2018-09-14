Робби Уильямс впервые рассказал о новорожденной дочери: Коко очень спокойная



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Робби Уильямс

В начале сентября Робби Уильямс и его супруга Айда Филд удивили всех, сообщив, что стали родителями в третий раз

Суррогатная мать родила паре девочку, которую назвали Колетт или сокращенно Коко. И вот недавно музыкант впервые дал комментарии по поводу рождения малышки. По словам Робби, Коко очень спокойная и с ней не возникает проблем. Многодетный папа даже называет малышку самым спокойным ребенком на свете.

«Коко невероятно спокойный ребенок, которого я когда-либо видел. Это забавно. С первым ребенком вы ведете себя так: «Тихо, он спит!», несетесь вниз по лестнице, если услышите там даже минимальный шум. А с третьим проще: телевизор включен, старшие дети играют рядом, собаки гавкают, а малыш спит себе спокойно», — рассказал Робби.

Лицо малышки Коко пара не показывает. Поклонникам придется очень долго ждать, когда это случится, если вообще случиться: супруги до сих пор не показывают внешность своих старших детей.

Джерело: graziamagazine.ru