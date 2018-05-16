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    Шоу-биз

    Родители «Холостяка» проверили на «вшивость» потенциальных невесток

    • Розсилка

    Как настоящие одесситы, родители Рождена Ануси подошли к знакомству с девушками очень серьезно

    Восьмой сезон романтического реалити «Холостяк»  близится к финалу. Но девушкам нужно пройти еще одно важное испытание - знакомство с семьей Холостяка. И это будет непросто.

    Первой в Одессу приедет Иванна. Рожден решил показать девушке памятные места в его родном городе – место, где он сочинил свой хит «Знаешь», студию, где он работал. А также он познакомит девушку с другом Лешей, с которым они когда-то вместе создали группу и читали рэп.  

    А тем временем семья Рождена уже ждала встречи с девушкой. Они подготовили массу вопросов и не намерены отступать.

    «Ты готова к детям?», - задаст прямой вопрос мама Рождена Лолита.

    Помимо каверзных вопросов, Лолита подойдет к общению с потенциальной невесткой по-женски хитро: она подготовила психологический тест для того, чтобы понять, какой человек Иванна. Какое впечатление произведет Иванна на родителей, и согласен ли будет Холостяк с мнением своей семьи?

    Знакомство родителей с Наташей окажется на грани срыва. Холостяк пригласит девушку на вечернюю прогулку, окунет ее в свое детство и постарается познакомить ее со своим увлечением – катанием на скейте. Но Наташа не оценит такое времяпрепровождение.  После чего недовольство Наташи перерастет в конфликт.

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    Родители «Холостяка» проверили на «вшивость» потенциальных невесток
    Родители «Холостяка» проверили на «вшивость» потенциальных невесток
    Родители «Холостяка» проверили на «вшивость» потенциальных невесток
    Родители «Холостяка» проверили на «вшивость» потенциальных невесток
    Родители «Холостяка» проверили на «вшивость» потенциальных невесток
    Родители «Холостяка» проверили на «вшивость» потенциальных невесток
    Родители «Холостяка» проверили на «вшивость» потенциальных невесток
    Родители «Холостяка» проверили на «вшивость» потенциальных невесток

    «Я хочу уйти. Хочу закончить свидание», - произнесет девушка.

    Что предпримет Холостяк? Сможет ли он сгладить конфликт, или выполнит желание Наташи и отпустит ее?

    Третье знакомство родителей с Галей начнется необычно. Мама Рождена пригласит девушку на шопинг, чтобы в ненавязчивой обстановке выведать все тайны. Выяснится, что Галина неопределенность относительно ее будущего настораживает не только Рождена, но и его родителей.  Поэтому Холостяк пригласит девушку на серьезный разговор тет-а-тет.

    Смогут ли Иванна, Наташа и Галя достойно представить себя, какие вопросы родителей застанут врасплох девочек, кто очарует семью украинского артитста, а в ком засомневается сам Рожден, поклонники шоу увидят уже в эту пятницу. 

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