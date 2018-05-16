Родители «Холостяка» проверили на «вшивость» потенциальных невесток



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как настоящие одесситы, родители Рождена Ануси подошли к знакомству с девушками очень серьезно

Восьмой сезон романтического реалити «Холостяк» близится к финалу. Но девушкам нужно пройти еще одно важное испытание - знакомство с семьей Холостяка. И это будет непросто.

Первой в Одессу приедет Иванна. Рожден решил показать девушке памятные места в его родном городе – место, где он сочинил свой хит «Знаешь», студию, где он работал. А также он познакомит девушку с другом Лешей, с которым они когда-то вместе создали группу и читали рэп.

А тем временем семья Рождена уже ждала встречи с девушкой. Они подготовили массу вопросов и не намерены отступать.

«Ты готова к детям?», - задаст прямой вопрос мама Рождена Лолита.

Помимо каверзных вопросов, Лолита подойдет к общению с потенциальной невесткой по-женски хитро: она подготовила психологический тест для того, чтобы понять, какой человек Иванна. Какое впечатление произведет Иванна на родителей, и согласен ли будет Холостяк с мнением своей семьи?

Знакомство родителей с Наташей окажется на грани срыва. Холостяк пригласит девушку на вечернюю прогулку, окунет ее в свое детство и постарается познакомить ее со своим увлечением – катанием на скейте. Но Наташа не оценит такое времяпрепровождение. После чего недовольство Наташи перерастет в конфликт.

«Я хочу уйти. Хочу закончить свидание», - произнесет девушка.

Что предпримет Холостяк? Сможет ли он сгладить конфликт, или выполнит желание Наташи и отпустит ее?

Третье знакомство родителей с Галей начнется необычно. Мама Рождена пригласит девушку на шопинг, чтобы в ненавязчивой обстановке выведать все тайны. Выяснится, что Галина неопределенность относительно ее будущего настораживает не только Рождена, но и его родителей. Поэтому Холостяк пригласит девушку на серьезный разговор тет-а-тет.

Смогут ли Иванна, Наташа и Галя достойно представить себя, какие вопросы родителей застанут врасплох девочек, кто очарует семью украинского артитста, а в ком засомневается сам Рожден, поклонники шоу увидят уже в эту пятницу.