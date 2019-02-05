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    Шоу-биз

    Российскую телеведущую Настю Ивлееву не пустили в Украину

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    Настя Ивлеева - Российскую телеведущую Настю Ивлееву не пустили в Украину
    Настя Ивлеева

    В 2017 году блогерша отдыхала в оккупированном Крыму

    Российскую телеведущую и блогершу Анастасию Ивлееву не пустили в Украину из-за незаконного посещения Крыма в 2017 году.

    Об этом 5-го февраля сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

    «Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году», - говорится на сайте ведомства.

    «С ее объяснений - на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом», - добавили пограничники.

    Сама Ивлеева пока не комментировала запрет

    Как известно, Настя Ивлеева была ведущей телешоу «Орел и Решка», а также имеет собственное шоу на YouTube и более миллиона фолловеров в Instagram.

    Крым телеведущая
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