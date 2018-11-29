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    Шоу-биз

    Роза Аль-Намри проведет мастер-класс для участников шоу «Зважені та щасливі»

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    Роза Аль-Намри&nbsp; - Роза Аль-Намри проведет мастер-класс для участников шоу «Зважені та щасливі»
    Роза Аль-Намри 

    До финала осталось всего несколько недель и участники продолжают бороться с лишними килограммами ради победы в шоу

    Совсем скоро, перед Новым годом зрители увидят волшебные преображения участников восьмого сезона «Зважені та щасливі». 

    На этой неделе ведущая шоу Мирослава Ульянина подготовила самым младшим участникам проекта сюрприз – дети пойдут на свидания!

    По словам ведущей, настало время выходить из зоны комфорта, ведь всю жизнь они комплексовали перед противоположным полом из-за лишнего веса.

    С кем состоится встреча пока секрет, но от этих свиданий будет зависеть результат семьи на взвешивании.

    Подготовиться к романтическому испытанию детям помогут родители, а вот оценивать поведение на свидании будут известные эксперты по отношениям, этикету и психологии.

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    Роза Аль-Намри проведет мастер-класс для участников шоу «Зважені та щасливі»
    Роза Аль-Намри проведет мастер-класс для участников шоу «Зважені та щасливі»
    Роза Аль-Намри проведет мастер-класс для участников шоу «Зважені та щасливі»
    Роза Аль-Намри проведет мастер-класс для участников шоу «Зважені та щасливі»
    Роза Аль-Намри проведет мастер-класс для участников шоу «Зважені та щасливі»

    Учить манерам новоиспеченных леди и джентльменов будет Ирина Дюденко, которая уже имела опыт перевоспитания девочек в реалити «От пацанки до панянки».

    Мастер-класс по поведению с противоположным полом проведет ведущая пост-шоу романтического реалити «Холостяк. Как выйти замуж» Роза Аль-Намри. А самый авторитетный психоаналитик Украины Анна Кушнерук, которая в прошлом сезоне уже помогала преодолеть семейные проблемы, в этот раз пообщается с участниками, чтобы они поняли, почему им не везет в любви и даст советы, как исправить ситуацию.

    Уже сегодня вечером на телеканале Стб поклонники проекта увидят, кто же придет на свидания к участникам шоу. Возможно, кто-то даже успеет влюбиться. 

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