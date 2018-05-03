Рожден Анусси наконец-то влюбился. Кто покорил сердце холостяка?

Главный герой любовного реалити кажется нашел свою вторую половинку. Но кто же эта счастливица?

На прошлой неделе, Рожден Анусси пригласил двух участниц Ольгу и Яну на двойное свидание, с которого вернется только одна из девушек. «Мне придется сделать выбор. Единственное, чем я буду руководствоваться – это мое сердце и то, как я чувствую», - объясняет Рожден. На свидании Рожден предложит девушкам приклеить на стену азулежу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рожден Анусси

Главный герой любовного реалити кажется нашел свою вторую половинку. Но кто же эта счастливица?

На прошлой неделе, Рожден Анусси пригласил двух участниц Ольгу и Яну на двойное свидание, с которого вернется только одна из девушек.

«Мне придется сделать выбор. Единственное, чем я буду руководствоваться – это мое сердце и то, как я чувствую», - объясняет Рожден.

На свидании Рожден предложит девушкам приклеить на стену азулежу – традиционную расписную плитку Португалии, чтобы проверить, не боятся ли они трудных ситуаций. Но у девушек такая идея свидания не вызовет энтузиазма.

«Я лучше буду вдохновлять мужчину строить дом, нежели буду сама его строить», - скажет одна из них.

Однако, это свидание станет для одной из них последним. На что готовы участницы, чтобы остаться на проекте?

Кроме того, на этой неделе Холостяк впервые признается, что влюблен. Кто покорил сердце непредсказуемого Рождена, и как отреагируют на такое откровение остальные девушки?

А Церемония роз будет самой нестандартной за всю историю проекта, ведь девушкам предстоит самостоятельно добыть себе розы, разыскивая их по всему Лиссабону! К их удивлению, кто-то из участниц откажется от своей розы. Кто и почему захочет самостоятельно покинуть проект, поклонники шоу увидят уже эту в пятницу.