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    Шоу-биз

    Рубрика «заробитчаны»: Виталька Козловский снова оправдывался за выступление в Москве

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    Рубрика «заробитчаны»: Виталька Козловский снова оправдывался за выступление в Москве

    Напомним, что 9 мая, пока в Украине отмечали День памяти, украинский певец выступил в Москве. На этот раз аргументы своего поступка Козловский приводил Кате Осадчей в телевизионной программе «Свiтське життя»

    На вопросы недоумевающей ведущей, как певцу пришло в голову выступать на 9 мая в стране-оккупанте, Виталька ответил, что полетел вовсе не в День памяти, а в День победы, поскольку именно этот день является «большим праздником в семье».

    «Я совсем не думал, что это будет таким страшным грехом и только потом, когда я уже вернулся в свою страну Украину, ведь я украинский все-таки певец, и даже в Москве, выходя на сцену, меня на сцене объявляли, как заслуженного артиста Украины. Там могли в меня "полететь камни", но "камни полетели" не там, а уже тут, и я признаю свою вину в том, что сейчас, в нынешнее время, это было не мудрым решением ехать туда», - ответил Осадчей Козловский.

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    Рубрика «заробитчаны»: Виталька Козловский снова оправдывался за выступление в Москве
    Рубрика «заробитчаны»: Виталька Козловский снова оправдывался за выступление в Москве

    «Хорошая мысля приходит опосля», - оправдываясь, добавил артист и подчеркнул, что только постфактум осознал, что сделал глупость. Певец назвал такой поступок «опрометчивым решением».

    Джерело: Styler.rbc.ua

    АТО артист война
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