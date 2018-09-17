Рубрика «заробитчаны»: Виталька Козловский снова оправдывался за выступление в Москве



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Напомним, что 9 мая, пока в Украине отмечали День памяти, украинский певец выступил в Москве. На этот раз аргументы своего поступка Козловский приводил Кате Осадчей в телевизионной программе «Свiтське життя»

На вопросы недоумевающей ведущей, как певцу пришло в голову выступать на 9 мая в стране-оккупанте, Виталька ответил, что полетел вовсе не в День памяти, а в День победы, поскольку именно этот день является «большим праздником в семье».

«Я совсем не думал, что это будет таким страшным грехом и только потом, когда я уже вернулся в свою страну Украину, ведь я украинский все-таки певец, и даже в Москве, выходя на сцену, меня на сцене объявляли, как заслуженного артиста Украины. Там могли в меня "полететь камни", но "камни полетели" не там, а уже тут, и я признаю свою вину в том, что сейчас, в нынешнее время, это было не мудрым решением ехать туда», - ответил Осадчей Козловский.

«Хорошая мысля приходит опосля», - оправдываясь, добавил артист и подчеркнул, что только постфактум осознал, что сделал глупость. Певец назвал такой поступок «опрометчивым решением».

Джерело: Styler.rbc.ua