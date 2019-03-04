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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта

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    Кайли Дженнер&nbsp; - Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Кайли Дженнер 

    Светская львица пришла в ярость из-за неверности мужа, но старается сдержать себя ради дочери

    Кайли Дженнер не будет разрывать отношения со своим избранником Тревисом Скоттом. Несмотря на заявление об измене мужа, миллиардерша решила сохранить семью. Как стало известно, рэпер провел в доме обманутой супруги два дня, пара пыталась наладить диалог.

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    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер простила измену Тревиса Скотта

    Как рассказал журналистам знакомый с ситуацией источник, Кайли узнала о неверности возлюбленного, когда просмотрела данные на его телефоне. Доказательства знаменитость нашла «железные», но муж категорически отрицает, что обманывал ее. Сейчас Дженнер в ярости из-за неверности Скотта, однако она всеми силами старается сдерживать негативные эмоции ради годовалой дочки Сторми.

    После обвинений в измене рэпер отменил свой очередной концерт в Нью-Йорке. По словам представителя артиста, он просто приболел. «Он утверждал, что болен, но нам сообщили, что скандал с Кайли стал настоящей причиной отмены выступления», – цитирует слова инсайдеров портал TMZ.

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