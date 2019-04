Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер выпустит аромат в форме своих губ



Кайли Дженнер

Звезда собирается запустить линейку духов в коллаборации с Ким Кардашян.

Кайли Дженнер после триумфального запуска линейки декоративной косметики решила сделать следующий шаг и создать свой первый парфюм. О своих планах 21-летняя миллиардерша заявила в очередном выпуске реалити-шоу «Keeping Up With the Kardashians».

На видео Кайли обсуждает образцы ароматов вместе со своей сестрой Ким Кардашян. Им их предоставила хорошо известная шведская компания Givaudan, с которой Ким работала и раньше.

Что касается бутылочки для духов, то они, по всей вероятности, будут в форме губ Кайли Дженнер. На видео Ким «прикладывает» ее к губам, демонстрируя, что такая форма великолепно подходит для селфи: «Мне кажется, что такой размер бутылочки будет прекрасно смотреться на прилавке и люди смогут делать такие милые снимки».

Отметим, что это не первый раз, когда девушки из семейства Кардашян выставляют «части своего тела» на продажу. Пару лет назад Ким выпустила надувную подушку для бассейна в форме своей внушительной «пятой точки».