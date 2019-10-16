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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Звезда примерила соблазнительный наряд, подчеркнувший ее тонкую талию

    22-летняя Кайли Дженнер (Kylie Jenner) устроила сексуальную фотосъемку. Инстадива позировала в кожаном платье от Alexander Wang экстремально короткой длины и с глубоким декольте. Кайли отказалась от нижнего белья, надев провокационный аутфит на голое тело. Знаменитая брюнетка распустила свои длинные пышные волосы и приняла чувственные позы, демонстрирующие ее фигуру в лучших ракурсах.

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    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин
    Самая молодая миллиардерша в ультрасексуальном мини-платье потрясла мужчин

    Поклонники Дженнер пришли в восторг от ее нового образа. «Безупречная», «Королева», «Горячая мамочка», «Это огонь», – прокомментировали пользователи Instagram. Белла Хадид тоже восхитилась дерзкой съемкой светской львицы. «Безумие», – обратилась топ-модель к Кайли.

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