Самый высокооплачиваемый актер мира сообщил о заражении Covid-19



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Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон призвал людей беречь друг друга

Американский актер и шоумен Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом «Скала», заявил, что перенес заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от therock (@therock) 2 Сен 2020 в 3:26 PDT

«Моя жена Лорен, так же как две мои дочери и я сам, мы все сдали положительные тесты на Covid-19», – сказал Дуэйн.

По словам актера, это стало одним из самых сложных испытаний из тех, с которыми сталкивалась его семья. Как уточнил Дуэйн, он и его близкие уже вылечились.

Американец призвал людей беречь друг друга и сохранять во время пандемии меры предосторожности.



Forbes писал, что в 2020-ом «Скала» второй год подряд стал самым высокооплачиваемым актером в мире. За период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года он заработал $87,5 млн. На гонорары артиста существенно повлиял американский стриминговый сервис Netflix, который выплатил Дуэйну за роль в фильме «Красное уведомление» $23,5 млн.

Джерело: РБК