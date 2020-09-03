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    Шоу-биз

    Самый высокооплачиваемый актер мира сообщил о заражении Covid-19

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    Дуэйн Джонсон - Самый высокооплачиваемый актер мира сообщил о заражении Covid-19
    Дуэйн Джонсон

    Дуэйн Джонсон призвал людей беречь друг друга

    Американский актер и шоумен Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом «Скала», заявил, что перенес заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в Instagram.

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    Публикация от therock (@therock)

    «Моя жена Лорен, так же как две мои дочери и я сам, мы все сдали положительные тесты на Covid-19», – сказал Дуэйн.

    По словам актера, это стало одним из самых сложных испытаний из тех, с которыми сталкивалась его семья. Как уточнил Дуэйн, он и его близкие уже вылечились.

    Американец призвал людей беречь друг друга и сохранять во время пандемии меры предосторожности.

    Forbes писал, что в 2020-ом «Скала» второй год подряд стал самым высокооплачиваемым актером в мире. За период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года он заработал $87,5 млн. На гонорары артиста существенно повлиял американский стриминговый сервис Netflix, который выплатил Дуэйну за роль в фильме «Красное уведомление» $23,5 млн.

    Джерело: РБК

    Дуэйн Джонсон актер коронавирус
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