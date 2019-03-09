  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых

    • Розсилка
    Селена Гомес - Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес

    Певица недовольна фильтрами сети

    Американская певица Селена Гомес решила провести эксперимент с фильтрами в приложении Snapchat.

    Полученные результаты ее не только разочаровали, но и порядком возмутили. Она обвинила разработчиков платформы в дискриминации. Оказалось, что все фильтры, особенно те, что делают из пользователя «конфетку», меняют цвет глаз на голубой.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых
    Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых

    Сама Селена является обладательницей прекрасных карих глаз, в которых, по признанию многих, можно просто утонуть. Однако каждый раз, когда она применяла фильтры, на выходе у нее получались голубые глаза.

    «Буквально каждый фильтр Snapchat делает голубые глаза. А что если они у вас карие? Мне что, обязательно иметь именно этот цвет глаз, чтобы выглядеть хорошо?» – съязвила она.

    знаменитости певица шоу-бизнес социальная сеть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ