Селена Гомес обвинила Snapchat в дискриминации кареглазых

Певица недовольна фильтрами сети

Американская певица Селена Гомес решила провести эксперимент с фильтрами в приложении Snapchat.

Полученные результаты ее не только разочаровали, но и порядком возмутили. Она обвинила разработчиков платформы в дискриминации. Оказалось, что все фильтры, особенно те, что делают из пользователя «конфетку», меняют цвет глаз на голубой.

Сама Селена является обладательницей прекрасных карих глаз, в которых, по признанию многих, можно просто утонуть. Однако каждый раз, когда она применяла фильтры, на выходе у нее получались голубые глаза.

«Буквально каждый фильтр Snapchat делает голубые глаза. А что если они у вас карие? Мне что, обязательно иметь именно этот цвет глаз, чтобы выглядеть хорошо?» – съязвила она.

