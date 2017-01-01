Селена Гомес снялась в провокационном образе для спецвыпуска Billboard
- Вчора, 16:39
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Розсилка
2017 год у Селены Гомес выдался более очень насыщенным.
Певица перенесла тяжелую операцию по пересадке почки, порадовала поклонников новыми хитами и фотосессиями, а папарацци заработали не одну тысячу долларов на ее фотографиях с The Weeknd., который, к несчастью, все-таки закончился разрывом.
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А под занавес года Селена обзавелась еще и почетным титулом «Женщина года» Billboard, и снялась в специальной фотосесcии.Одним из снимков певица успела похвастаться в соцсети.
«Селена не только взрывает чарты, но и вдохновляет молодых женщин по всему миру быть собой и не бояться высказывать свое мнение»,— прокомментировали фотосессию с певицей в журнале Billboard.