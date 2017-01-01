  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Селена Гомес снялась в провокационном образе для спецвыпуска Billboard

    2017 год у Селены Гомес выдался более очень насыщенным.
    Певица перенесла тяжелую операцию по пересадке почки, порадовала поклонников новыми хитами и фотосессиями, а папарацци заработали не одну тысячу долларов на ее фотографиях с The Weeknd., который, к несчастью, все-таки закончился разрывом. [READ_MORE] А под занавес года Селена обзавелась еще и почетным титулом «Женщина года»
    • Вчора, 16:39
    • Розсилка

    2017 год у Селены Гомес выдался более очень насыщенным.

    Певица перенесла тяжелую операцию по пересадке почки, порадовала поклонников новыми хитами и фотосессиями, а папарацци заработали не одну тысячу долларов на ее фотографиях с The Weeknd., который, к несчастью, все-таки закончился разрывом.

    Читайте також

    А под занавес года Селена обзавелась еще и почетным титулом «Женщина года» Billboard, и снялась в специальной фотосесcии.Одним из снимков певица успела похвастаться в соцсети.

    -13_08

    «Селена не только взрывает чарты, но и вдохновляет молодых женщин по всему миру быть собой и не бояться высказывать свое мнение»,— прокомментировали фотосессию с певицей в журнале Billboard.



    Читайте також
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ