Селена Гомес снялась в провокационном образе для спецвыпуска Billboard

2017 год у Селены Гомес выдался более очень насыщенным.

Певица перенесла тяжелую операцию по пересадке почки, порадовала поклонников новыми хитами и фотосессиями, а папарацци заработали не одну тысячу долларов на ее фотографиях с The Weeknd., который, к несчастью, все-таки закончился разрывом. [READ_MORE] А под занавес года Селена обзавелась еще и почетным титулом «Женщина года»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

2017 год у Селены Гомес выдался более очень насыщенным.

Певица перенесла тяжелую операцию по пересадке почки, порадовала поклонников новыми хитами и фотосессиями, а папарацци заработали не одну тысячу долларов на ее фотографиях с The Weeknd., который, к несчастью, все-таки закончился разрывом.

А под занавес года Селена обзавелась еще и почетным титулом «Женщина года» Billboard, и снялась в специальной фотосесcии.Одним из снимков певица успела похвастаться в соцсети.

«Селена не только взрывает чарты, но и вдохновляет молодых женщин по всему миру быть собой и не бояться высказывать свое мнение», — прокомментировали фотосессию с певицей в журнале Billboard.





