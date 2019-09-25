Семьи погибших при стрельбе на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера» с Хоакином Фениксом



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Хоакин Феникс

Люди обратились с открытом письмом к Warner Bros., где заявили, что новый «Джокер» может вдохновить людей на преступления

Родственники людей, погибших в 2012 году во время стрельбы в кинотеатре в американском городе Орора (штат Колорадо), обратились к кинокомпании Warner Bros. в связи с выходом фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

В открытом письме они выразили беспокойство по поводу большого количества сцен насилия. По их мнению, картина может вдохновить людей на совершение преступления, так как в фильме история Артура Флека показана с явной симпатией – хотя фактически «Джокер» рассказывает о террористе. Об этом сообщает BBC.

Семьи погибших отмечают, что не хотят запретить прокат «Джокера», но призывают студию присоединиться к движению, которое выступает за ограничение свободной продажи оружия на территории США.

Напомним, 20 июля 2012 года на сеанс фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» ворвался вооруженный мужчина - Джеймс Холмс. Он открыл огонь по зрителям, в результате 12 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения. Нападавший был обезврежен полицией и позже приговорен к пожизненному заключению. Как писали СМИ, у мужчины были цветные волосы, как у Джокера. Кинотеатр в Ороре, где произошло преступление, не будет показывать нового «Джокера».

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