Съемки «Терминатора 6» начнутся в мае

Съемочный процесс отложен из-за занятости режиссера и проведения кастинговв

Как сообщает сайт TerminatorFans, съемки новой части «Терминатора» начнутся не в марте, как планировали ранее, а в мае. Создателям потребовалось дополнительное время для проведения кастинга. Свое возвращение в культовую франшизу уже подтвердили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. В предстоящий фильм большой вклад внесет Джеймс



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Съемочный процесс отложен из-за занятости режиссера и проведения кастинговв

Как сообщает сайт TerminatorFans, съемки новой части «Терминатора» начнутся не в марте, как планировали ранее, а в мае. Создателям потребовалось дополнительное время для проведения кастинга.

Свое возвращение в культовую франшизу уже подтвердили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. В предстоящий фильм большой вклад внесет Джеймс Кэмерон, он поработает над сюжетом новой истории о Т-800. Пост режиссера займет Тим Миллер, создатель «Дэдпула».

В настоящее время ведется поиск актрисы на ключевую роль – молодой девушки Дани Рамос из Мехико, которая выросла в рабочем квартале и получила образование на улицах района, а не в школьных классах. Она независима, предана своей семье, друзьям и всегда верит в лучшее.

Съемки продлятся до ноября и пройдут в Великобритании, Испании, Будапеште (Венгрия). Как и в случае с новым «Хэллоуином», «Терминатор 6» проигнорирует события предыдущих трех частей и станет прямым продолжением блокбастера «Терминатор 2: Судный день».

Джерело: Киноафиша