День рождения Владимира Горянского. 5 лучших сериалов актера

Фильмы, благодаря которым прославился известный артист

Сегодня, 24 февраля, исполняется 59 лет знаменитому украинскому актеру Владимиру Горянскому. Будущий артист родился в 1959 году в городе Кадиевка (ныне Стаханов) Луганской области. Актерское образование он получил сначала в Днепропетровском театральном училище, а затем – в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К.

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Владимир Горянский

Фильмы, благодаря которым прославился известный артист

Сегодня, 24 февраля, исполняется 59 лет знаменитому украинскому актеру Владимиру Горянскому. Будущий артист родился в 1959 году в городе Кадиевка (ныне Стаханов) Луганской области. Актерское образование он получил сначала в Днепропетровском театральном училище, а затем – в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого.

С 1989 года он выступает в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Кроме того, он активно снимается в кино – с его участием вышло около восьми десятков фильмов. Также актер появлялся в качестве ведущего на отечественном телевидении.

За свою карьеру он был удостоен званий Заслуженный артист Украины (1998) и Народный артист Украины (2008). Ему присуждались премии «Колесо фортуны», а также по две «Киевские пекторали» и статуэтки «Человек года».

В связи с днем рождения артиста «Главком» вспоминает наиболее яркие сериалы с его участием:

«Слуга народа»

Однажды учитель истории Василий Голобородько выходит из себя от скотства окружающей жизни и в порыве гнева нецензурно высказывает всё накипевшее. Ученик его класса снимает этот монолог на мобильный телефон и выкладывает в интернет, получая таким образом миллионы просмотров. Благодаря этому он становится президентом Украины. У простого разведённого учителя истории, живущего с родителями, начинается совершенно новая жизнь…

«Последний москаль»

Молодой москвич в силу обстоятельств вынужден скрываться у родственника в глухой гуцульской деревушке на западе Украины. Ему крайне трудно приспособиться к совсем иному патриархальному укладу жизни, как и жителям Больших Вуйков — к «дважды москалю» (и из России, и из Москвы). Все гуцулы люто ненавидят москалей, но из их поступков видно, что эта ненависть — сатирическая гипербола. Гораздо большую неприязнь у местных жителей вызывает то, что герой совершенно ничего не научен делать своими руками.

«День рождения Буржуя»

Главный герой сериала – состоявшийся успешный мужчина, который добился всего сам. Его жизнь – предел мечтаний: он знаменит, у него есть своя финансовая компания, рядом с ним красивая женщина. Его победы удивляют всех, так как он начинал с нуля: провёл детство в детдоме, не знал ни родителей, ни своего настоящего имени, а другие детдомовцы присвоили ему кличку «Буржуй» за заметную тягу к деньгам.

Спустя годы, уже в зрелом возрасте, в нём взыграл интерес к тайне своего дня рождения, он решает сходить на сеанс по общению с духами в компании своей женщины. Результат превосходит все ожидания – ответ дан с поразительной точностью. Только позже становится ясно, что весь этот спектакль с иллюзорным подсказчиком подстроен вполне реальными людьми, настроенными враждебно.

«Лучшая» неделя моей жизни»

Этот фильм – вариация на тему семейного переполоха. Главные герои, Игорь и Оля, с нетерпением ждут своей свадьбы, которая должна состояться ровно через неделю. И все было бы хорошо, не реши они провести эту «последнюю» неделю у родителей невесты. Но будущий тесть – настоящий генерал, а зять – всего лишь кондитер! Как бы ни старался молодой человек понравиться родителям, все как назло складывается против него. Череда неурядиц, одна нелепее другой, преследуют его, как эпидемия вируса, создавая комичные ситуации, из которых ему не всегда удается выйти победителем.

В основу сюжета положен британский телесериал «Худшая неделя моей жизни».

«Хороший парень»

Олег — порядочный парень, учится в университете, мечтает стать врачом и жениться на подруге детства Насте. Но в один миг вся его жизнь переворачивается. Настя нечаянно убила человека. Из любви к ней Олег решает помочь ей избежать тюрьмы и берет вину на себя… Через 6 лет парня досрочно освобождают. Но его невеста уже замужем за другим. Олег оказывается перед выбором: мстить или продолжать любить, забыть всё и уйти или попытаться что-то изменить?