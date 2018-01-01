Опубликован первый трейлер фильма «Банды Лос-Анджелеса» с Дэниелом Крэйгом и Холли Берри

Фильм повествует о массовых беспорядках в Лос-Анджелесе в 1991 году

Драма «Банды Лос-Анджелеса» была представлена еще в сентябре 2017 на кинофестивале в Торонто, но лишь сейчас наконец-то обзавелась первым полноценным трейлером, в котором можно увидеть сыгравших главные роли Дэниела Крэйга и Холли Берри. «Банды Лос-Анджелеса» повествуют о массовых беспорядках в городе, начавшихся после



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Холли Берри

Фильм повествует о массовых беспорядках в Лос-Анджелесе в 1991 году

Драма «Банды Лос-Анджелеса» была представлена еще в сентябре 2017 на кинофестивале в Торонто, но лишь сейчас наконец-то обзавелась первым полноценным трейлером, в котором можно увидеть сыгравших главные роли Дэниела Крэйга и Холли Берри.

«Банды Лос-Анджелеса» повествуют о массовых беспорядках в городе, начавшихся после того, как весной 1991 г. суд Лос-Анджелеса оправдал четырех полицейских, жестоко избивших чернокожего таксиста Родни Кинга. Один из немногих белых жителей Южного Централа, главный герой Оби помогает своей подруге Милли защитить ее приемных детей от насилия, царящего на улицах.

Джерело: Киноафиша