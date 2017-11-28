  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Серена Уильямс опубликовала видео с медового месяца

    Серена Уильямс в очередной раз порадовала своих фолловеров и журналистов, которые подписаны на ее аккаунт в соцсети Instagram.
     Теннисистка опубликовала видео, которое ее новоиспеченный супруг Алексис Оганян снял во время их медового месяца на Багамских островах. После грандиозного свадебного торжества, которое прошло совсем недавно, в стиле сказки «Красавица и чудовище», молодожены отправились в романтическое
    • Сьогодні, 13:34
    • Розсилка

    Серена Уильямс в очередной раз порадовала своих фолловеров и журналистов, которые подписаны на ее аккаунт в соцсети Instagram.

     Теннисистка опубликовала видео, которое ее новоиспеченный супруг Алексис Оганян снял во время их медового месяца на Багамских островах. После грандиозного свадебного торжества, которое прошло совсем недавно, в стиле сказки «Красавица и чудовище», молодожены отправились в романтическое путешествие. 

    «Неделя в раю», — написала Серена под опубликованным видео. 

    A week in paradise. Thanks @bookingcom for helping us find the perfect honeymoon villa. #BookingYeah

    Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

    Напомним, что на прошлой неделе, Серена Уильямс похвасталась в соцсети обручальным кольцом с огромным драгоценным камнем.
    Читайте також
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ