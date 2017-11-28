Серена Уильямс опубликовала видео с медового месяца

Серена Уильямс в очередной раз порадовала своих фолловеров и журналистов, которые подписаны на ее аккаунт в соцсети Instagram.

Теннисистка опубликовала видео, которое ее новоиспеченный супруг Алексис Оганян снял во время их медового месяца на Багамских островах. После грандиозного свадебного торжества, которое прошло совсем недавно, в стиле сказки «Красавица и чудовище», молодожены отправились в романтическое



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Серена Уильямс в очередной раз порадовала своих фолловеров и журналистов, которые подписаны на ее аккаунт в соцсети Instagram.

Теннисистка опубликовала видео, которое ее новоиспеченный супруг Алексис Оганян снял во время их медового месяца на Багамских островах. После грандиозного свадебного торжества, которое прошло совсем недавно, в стиле сказки «Красавица и чудовище», молодожены отправились в романтическое путешествие.

«Неделя в раю», — написала Серена под опубликованным видео.