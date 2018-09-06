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    Шоу-биз

    Сергей Полунин призвал в соцсети объединить Украину и Россию

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    Сергей Полунин - Сергей Полунин призвал в соцсети объединить Украину и Россию
    Сергей Полунин

    Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин принял участие в флешмобе в социальных сетях, где заявил, что мечтает объединить Россию, Украину и Англию

    На своей странице в соцсети, Сергей Полунин опубликовал видео, в котором станцевал на фоне Кремля в Москве.

    По словам Полунина, к флешмобу может приобщиться каждый, сняв на видео свое творчество и указав три страны, которые хочет объединить. Лучшие видео с хэштегом #artup3 уроженец Херсона обещает опубликовать в YouTube и в аккаунте _artup3_в Instagram.

    «Здравствуйте! Меня зовут Сергей Полунин и я начинаю новый челлендж. Art up! Это мое творчество. Я хочу объединить Англию, Россию и Украину. Какие три страны вы хотите объединить? Ваш ход! Джек Уайт! Теперь твоя очередь!,
    – отметил Сергей Полунин

    Напомним, что совсем недавно Александр Вэнг, Джиджи Хадид и Сергей Полунин снялись в календаре Pirelli 2019. 

    Стильные снимки с бекстейджа можно посмотреть здесь.

    Джерело: 24 канал

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