Сергей Полунин призвал в соцсети объединить Украину и Россию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергей Полунин

Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин принял участие в флешмобе в социальных сетях, где заявил, что мечтает объединить Россию, Украину и Англию

На своей странице в соцсети, Сергей Полунин опубликовал видео, в котором станцевал на фоне Кремля в Москве.

По словам Полунина, к флешмобу может приобщиться каждый, сняв на видео свое творчество и указав три страны, которые хочет объединить. Лучшие видео с хэштегом #artup3 уроженец Херсона обещает опубликовать в YouTube и в аккаунте _artup3_в Instagram.

«Здравствуйте! Меня зовут Сергей Полунин и я начинаю новый челлендж. Art up! Это мое творчество. Я хочу объединить Англию, Россию и Украину. Какие три страны вы хотите объединить? Ваш ход! Джек Уайт! Теперь твоя очередь!,

– отметил Сергей Полунин

Напомним, что совсем недавно Александр Вэнг, Джиджи Хадид и Сергей Полунин снялись в календаре Pirelli 2019.

Стильные снимки с бекстейджа можно посмотреть здесь.

Джерело: 24 канал