Дмитрий Комаров о конфликтах с женой: Котя, это еще мягко

Телеведущий признался, что у него такого не было, чтобы семь месяцев не расставаться с женой ни на один день

В интервью журналу Viva телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, как переживал с женой – журналисткой Александрой Кучеренко – непростые карантинные времена.

«На семейную жизнь карантин никак плохо не повлиял, наоборот – дал возможность классно побыть вместе и очень долго, – говорит Дмитрий. – У нас такого не было, чтобы семь месяцев мы не расставались ни на один день. В этом был плюс. Мы купили экран и проектор, сделав некое подобие домашнего кинотеатра. Начали смотреть все, о чем давно мечтали, но на что у нас не хватало времени. Мы пересмотрели такое количество фильмов, что просто нереально! Включая все «Бонды», «Индиана Джонсы» и так далее. Все, что интересно Саше, и все, что интересно мне. На эту тему, естественно, бывали разногласия. Например, включаю я «Город Бога» про Бразилию – там сплошные убийства и реальные трущобы. Саша говорит: «Какой кошмар, я не могу это смотреть». А я ей: «Котя, это еще мягко. Та Бразилия, в которой я был, намного хуже».

«Я очень щепетильный в плане правил, – продолжает Дмитрий. – В начале карантина, когда всем было страшно, и никто до конца не понимал ситуацию, у меня возле входа в квартиру стоял ящик со спиртом, вата и салфетки. Я не разрешал заносить продукты до того, как упаковки не протерты спиртом. Саша засомневалась: «Ты уверен, что так надо?» Я ответил: «Давай лучше так сделаем». Так было на протяжении самой активной фазы карантина. А еще была буферная зона – балкон. Если поставить туда продукты на сутки, то, как говорили врачи, уменьшается вероятность, что где-то остался вирус. Я в этом плане был действительно острожным. Никакой паранойи, но на всякий случай».