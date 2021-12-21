  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Дмитрий Комаров о конфликтах с женой: Котя, это еще мягко

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко - Дмитрий Комаров о конфликтах с женой: Котя, это еще мягко
    Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
    Фото: viva.ua

    Телеведущий признался, что у него такого не было, чтобы семь месяцев не расставаться с женой ни на один день

    В интервью журналу Viva телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, как переживал с женой – журналисткой Александрой Кучеренко – непростые карантинные времена.

    «На семейную жизнь карантин никак плохо не повлиял, наоборот – дал возможность классно побыть вместе и очень долго, – говорит Дмитрий. – У нас такого не было, чтобы семь месяцев мы не расставались ни на один день. В этом был плюс. Мы купили экран и проектор, сделав некое подобие домашнего кинотеатра. Начали смотреть все, о чем давно мечтали, но на что у нас не хватало времени. Мы пересмотрели такое количество фильмов, что просто нереально! Включая все «Бонды», «Индиана Джонсы» и так далее. Все, что интересно Саше, и все, что интересно мне. На эту тему, естественно, бывали разногласия. Например, включаю я «Город Бога» про Бразилию – там сплошные убийства и реальные трущобы. Саша говорит: «Какой кошмар, я не могу это смотреть». А я ей: «Котя, это еще мягко. Та Бразилия, в которой я был, намного хуже».

    «Я очень щепетильный в плане правил, – продолжает Дмитрий. – В начале карантина, когда всем было страшно, и никто до конца не понимал ситуацию, у меня возле входа в квартиру стоял ящик со спиртом, вата и салфетки. Я не разрешал заносить продукты до того, как упаковки не протерты спиртом. Саша засомневалась: «Ты уверен, что так надо?» Я ответил: «Давай лучше так сделаем». Так было на протяжении самой активной фазы карантина. А еще была буферная зона – балкон. Если поставить туда продукты на сутки, то, как говорили врачи, уменьшается вероятность, что где-то остался вирус. Я в этом плане был действительно острожным. Никакой паранойи, но на всякий случай».

    Читайте также:

    Теги: Дмитрий Комаров карантин шоу-бизнес телеведущий свадьба вирус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дмитрий Комаров о конфликтах с женой: Котя, это еще мягко