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    Шоу-биз

    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты

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    Шарлиз Терон - Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон

    Звезда подшутила над собой

    44-летняя Шарлиз Терон сделала небольшой перерыв в карьере, чтобы отдохнуть вместе с друзьями. Она проводит отпуск в Хорватии. Шарлиз арендовала яхту.

    Обладательница премии «Оскар» за роль в фильме «Монстр» надела белое бикини с завязками. Актриса прыгнула из борта яхты в воду. Этим красивым снимком Шарлиз поделилась с поклонниками. Звезда с юмором отнеслась к получившемуся кадру. «Попка на уровне неба, и ей там комфортно», – пошутила Терон.

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    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты
    Шарлиз Терон в бикини совершила экстремальный прыжок с яхты

    Фанаты оценили стройную фигуру бывшей возлюбленной 59-летнего Шона Пенна. «Вот это ножки», «Какая ты красотка», «Кажется, ты выиграла когда-то в генетической лотерее, детка», – написали они в комментариях.

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