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    Шоу-биз

    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»

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    Актриса с легкостью несколько раз закинула ногу на ногу и произнесла речь о моменте, который изменил всю ее жизнь - Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
    Актриса с легкостью несколько раз закинула ногу на ногу и произнесла речь о моменте, который изменил всю ее жизнь

    Зрители ликовали

    Легендарной голливудской звезде Шэрон Стоун 61 год, но это не помешало ей появиться на сцене в блестящем черном мини с откровенным декольте и повторить знаменитую сцену из «Основного инстинкта». Когда она воспроизвела момент, который, по ее словам, изменил всю ее жизнь, актриса произнесла воодушевляющую речь. Зал взорвался овациями.

    «Много лет назад я сидела на съемочной площадке, и мой режиссер сказал мне: «Ты не могла бы снять трусы, потому что они заметны, а их на тебе быть не должно. Ничего не будет видно». И я сказала: «Конечно», — вспоминает актриса.

    Она добавила, что тогда не понимала, что этот момент изменит ее жизнь. После этого Стоун попросила всех зрителей повторять за ней. Актриса закинула ногу на ногу и продолжила речь:

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    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»
    Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»

    «У каждого из вас будет момент, как тот, который был у меня, – момент, который меняет всю вашу жизнь. И сейчас – то самое время, чтобы решить, кто вы. Время решить, что вы делаете с той чувственной, важной, красивой, дикой, страстной – самой важной частью себя. Я скажу, что делала я. Я уважала ее. И советую всем вам поступать так же. Каждый из нас имеет полное право на ту форму сексуальности, которую мы выбрали для себя. И никто не имеет права отнять ее у вас», – сказала Стоун.

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