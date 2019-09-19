Шоу «Холостяк» впервые закончилось ЛГБТ-помолвкой



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Девушки когда-то были вместе, их пути разошлись, но любовь осталась

Американское шоу «Холостяк в раю», на котором ищут пару участники и участницы, не встретившие свою любовь в предыдущих сезонах проекта, впервые в истории закончилось помолвкой двух девушек. Деми Бернетт участвовала в шоу с самого начала, а ее возлюбленная Кристиан Хаггерти присоединилась позже - после того, как Деми рассказала продюсерам о своих чувствах к ней.

Девушки когда-то были вместе, их пути разошлись, но любовь осталась. В августе Кристиан пришла на проект, Деми тут же разорвала отношения с другим участником и вернулась к любимой. Зрители тепло восприняли новую пару, но многие посчитали странным желание девушек оставаться в реалити-шоу, раз они уже нашли друг друга. Тем не менее, история закончилась романтичным предложением руки и сердца на берегу моря.

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