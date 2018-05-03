Шоу «Від пацанки до панянки» покинула Оксана «Мяу» Гайнуллина

Девушка продержалась в проекте 11 недель

Решение, кто покинет реалити Нового канала, впервые принимали участницы «Від пацанки до панянки» На этой неделе преподаватели Школы панянок решили не просто прислушиваться к мнению учениц. Они положили на них ответственность за то, кто должен уехать домой. Сначала Ольга Фреймут, Ирина Дюденко и Андрей Бурлуцкий выслушали откровенные



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Оксана «Мяу» Гайнуллина

Девушка продержалась в проекте 11 недель

Решение, кто покинет реалити Нового канала, впервые принимали участницы «Від пацанки до панянки»

На этой неделе преподаватели Школы панянок решили не просто прислушиваться к мнению учениц. Они положили на них ответственность за то, кто должен уехать домой. Сначала Ольга Фреймут, Ирина Дюденко и Андрей Бурлуцкий выслушали откровенные признания учениц друг о друге, а затем попросили проголосовать. Единодушно пацанки решили, что Школу панянок должна покинуть Оксана «Мяу» Гайнуллина. И даже сама Ксюша попросила проголосовать против нее.

«Я лажала всю неделю, – призналась экс-пацанка. – В некоторых моментах прилагала совсем немного усилий. Следовательно, не показала хорошего результата».

В Школе панянок Ксюша пробыла одиннадцать недель. Она пришла, чтобы найти свое призвание в жизни и, как и большинство, избавиться от вредных привычек.

«Никаких постановок не было, я пришла действительно меняться. Запомнила один совет: «Будь такой, как ты есть». Хочешь плакать – плачь. Хочешь смеяться – смейся. Главное – будь настоящей. Такой я и буду даже после возвращения из Школы панянок», - заявила Оксана.