Шведская принцесса Виктория стала жертвой харассмента
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После скандала с Харви Вайнштейном течение словно прорвало: появились новые фигуранты дел о сексуальных домогательствах
Одним их них стал 71-летний фотограф Жан-Клод Арно. Осенью прошлого года 18 женщин заявили о неподобающем поведении с его стороны. Как оказалось, одной из жертв фотографа стала и шведская принцесса Виктория!
Инцидент произошел в Стокгольме в 2006 году на обеде в честь нобелевской премии по литературе. По воспоминаниям специалиста по литературе и ученого Эбба Витт-Браттстрема, фотограф стоял за спиной у кронпринцессы и положил руку ей на шею, а после спустился еще ниже. Происходящее заметила ассистентка принцессы Виктории и сразу же увела ее в сторону.
Эбб заметил, что принцесса даже не поняла, что произошло, ведь ранее наверняка никто не позволял себе такого поведения по отношению к ней.