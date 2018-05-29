Шведский оркестр превратил письмо противников ЛГБТ-сообществ в классическую кантату

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В апреле Хельсингборгский симфонический оркестр в Швеции получил множество отрицательных отзывов и гомофобных писем в свой адрес

Причиной такой ненависти стало то, что оркестр исполнил музыку ЛГБТ-композиторов. Вместо того чтобы спорить с авторами писем и продолжать эту дискуссию на почве ненависти, музыканты решили превратить злобное обращение с фразами «меня тошнит» и обвинениями в «запрыгивании на гейский поезд» в красивую классическую кантату.

Над сочинением кантаты работали композитор Фредерик Эстерлинг и исполнитель Рикард Сёдерберг. Они решили назвать ее Bögtåget – «Гейский поезд».

«Когда Рикард Сёдерберг предложил мне написать музыку для этого письма, я не сомневался. Работая над кантатой, мы рассматривали текст письма как либретто оперы и тщательно изучали эмоции, которые испытывал анонимный отправитель. В этой кантате мы делаем то, что и должны делать художественные учреждения в стране, – размышляем о современном мире с помощью искусства», – объясняет Эстерлинг.

В коротком ролике, опубликованном Сёдербергом в фейсбуке, можно услышать часть кантаты.

Хельсингборгский симфонический оркестр планирует исполнить ее уже в июне.