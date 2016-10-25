Сиенна Миллер побывала с благотворительной миссией в Нигерии

Актриса Сиенна Миллер давно использует свой звездный статус для благих дел

С 2009 года она является почетным амбассадором организации International Medical Corps – Международного медицинского корпуса, оказывающего помощь миллионам людей по всему миру. В рамках новой благотворительной миссии Сиенна прибыла в Нигерию, чтобы помочь пострадавшим от действий боевиков террористической группировки «Боко Харам».



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Сиенна Миллер

Актриса Сиенна Миллер давно использует свой звездный статус для благих дел

С 2009 года она является почетным амбассадором организации International Medical Corps – Международного медицинского корпуса, оказывающего помощь миллионам людей по всему миру. В рамках новой благотворительной миссии Сиенна прибыла в Нигерию, чтобы помочь пострадавшим от действий боевиков террористической группировки «Боко Харам».

Сиенна встретилась с людьми, оставшимися в живых после атак террористов, нигерийскими женщинами и их детьми, страдающими от недоедания. Актриса побеседовала с ними и раздала гуманитарную помощь. Будучи и сама мамой - у Сиенны подрастает пятилетняя дочь Марлоу - она без труда находила общий язык с маленькими детьми.

«Увидев, как самоотверженно работают сотрудники Международного медицинского корпуса, мне захотелось и самой быть вовлеченной в этот процесс. Направить туда свою энергию и сделать так, чтобы мое имя помогло привлечь больше внимания к тем проблемам и вызовам, с которыми сталкивается организация по всему миру. Эти люди работают в тяжелых условиях, спасают жизни других каждый день и дарят людям надежду», - говорила Сиенна, став послом организации.

Джерело: Hello!